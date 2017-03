Rudy en Micha vieren huwelijksfeest tijdens Hitfestival in Kursaal Oostende

Net voor aanvang van de drie uur durende show zei een verantwoordelijke dat Nick & Simon niet aanwezig waren. Alhoewel dit al de dag zelf al via allerlei sociale media was kenbaar gemaakt, hoorden we toch links en rechts boegeroep weerklinken in de zaal. Toen echter de naam van de vervanger werd gezegd, was het applaus oorverdovend. Spijtig voor de échte fans van de Nederlandse zanger Nick & Simon die aanwezig waren, maar ook artiesten kunnen ziek word...