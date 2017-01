Roeselaarse wil mét 1 jaar oud dochtertje Top Model Belgium worden

Evelyn Vandeputte (27), die in Roeselare Glamish Esthetiek & Huidverbetering runt, droomt al zo goed als haar hele leven van een carrière als fotomodel. "Maar pas nu waag ik ook mijn kans", legt ze uit. "Als zelfstandige heb ik het erg druk en voor de meeste wedstrijden was ik ondertussen te oud. Tot mijn oog viel op Top Model Belgium, waar ik als 27-jarige perfect in het plaatje pas."

De modellenjacht kan rekenen op deelnemers uit België, Frankrijk en Luxemburg en Evelyn schopte het al tot in de halve finale. "Die vindt in maart plaats in Bergen, maar ik droom nu al van de finale in het Lido in Parijs - mét Pamela Anderson in de jury! Wie daar opgemerkt wordt, is vertrokken als model. Het leuke aan Top Model Belgium is ook dat de wedstrijd zowel op schoonheid als mode focust en niks te maken heeft met een missverkiezing. Geen sms'jes of jezelf populair maken. Hier gaat het louter om talent."

Quality time met dochtertje

Evelyn schreef ook haar vijftien maanden jonge dochtertje Elysée in. "Ik treedt aan in de categorie tussen de 27 en 40 jaar, Elysée zal schitteren bij de kinderen tot 13 jaar. "En neen, ik ben niet bang voor negatieve commentaren", benadrukt Evelyn. "Elysée is gewoon erg fotogeniek en heeft, zeker wat mij betreft, het perfecte babygezichtje voor reclamecampagnes. Maar ik verplicht mijn dochtertje tot niks. Als blijkt dat Top Model niks voor haar is, dan is het maar zo. En ondertussen heb ik een pak quality time met Elysée. Liever dat dan haar in de crèche 'droppen'. Zie het als een duo-deelname", glimlacht ze.

Het is Evelyn alvast menens om tot de finale in Parijs door te stoten, die in november plaatsvindt. "Maar in elk geval zal ik aan het hele parcours als een professionele portfolio overhouden en daarmee kan ik dan zelf naar modellenbureaus trekken. Ik wil mijn meisjesdroom werkelijkheid laten worden."