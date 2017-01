Rik Verheye aan de slag voor Woestijnvis

Vorige maand liet Rik Verheye zich al ontvallen dat hij een contract had getekend bij een 'niet nader genoemd productiehuis'. Dat het Woestijnvis is geworden, mag niet verwonderlijk zijn. Rik timmert al jaren aan onder meer een televisiecarrière, maar Vlaanderen ontving zijn personage Jay Vleugels, de gigolo in de Jan Eelen-reeks Callboys, met open armen. "Callboys was zo'n geweldige ervaring, dat we zeker nog willen samenwerken met Jan Eelen en Woestijnvis, in welke vorm dan ook", liet hij eerder bij ons optekenen.

Het is echter geen exclusiviteitscontract, dus kan hij nog amtokd als freelancer aan de slag. Zo is Verheye momenteel bezig met de opnames van de serie De Bende van Jan De Lichte, waar hij opnieuw te zien zal zijn naast Matteo Simoni. De reeks verschijnt ten vroegste in 2018 op VTM. "Het is geweldig, alsof je getrouwd bent en de toestemming krijgt om vreemd te gaan", aldus Rik. "Ik mag gewoon mijn goesting doen en daar ben ik heel dankbaar voor."

Voor Woestijnvis gaat hij achter de schermen aan de slag. Rik schrijft zelf al enkele jaren aan verschillende projecten, die hij waarschijnlijk nu in een stroomversnelling ziet komen. Maar dat betekent ook dat hij iets vaker te zien zal zijn in verschillende programma's op Vier en Vijf. Vooralsnog als panellid in geplande tv-shows. Naar verluidt duikt Jay Vleugels niét als special guest op in het nieuwe seizoen van Temptation Island. Rik heeft naar eigen zeggen veel goesting om aan de slag te gaan bij het vermaarde productiehuis.

Het is wel afwachten tot Rik binnenkomt met de legendarische woorden: 'Heb ik hier ergens een vergadering gemist?'

(BVB)