Richard Ashcroft en Michael Kiwanuka op Cactusfestival

Cactus Muziekcentrum heeft zes nieuwe namen toegevoegd aan de affiche van het Cactusfestival dat deze zomer van 7 t/m 9 juli plaatsvindt in het Minnewaterpark in Brugge. Eerder al werd bekendgemaakt dat Jamie Lidell, Kaiser Chiefs, Explosions in the Sky en Goose optreden.

Nu komen daar nog de Brit Richard Ashcroft (frontman van The Verve), de Britse songwriter met Oegandese roots Michael Kiwanuka, Het Zesde Metaal (de band van de West-Vlaming Wannes Cappelle), Sophia (het alter ego van fulltime melancholicus Robin Proper-Sheppard), het Canadees-Deense duo Rhye en de Amerikaanse singer-songwriter Kevin Morby (bassist van Woods en The Babies) bij.

Info : www.cactusfestival.be (SVK)