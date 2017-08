Replica Lunar Rover Vehicle tot zondagavond te bewonderen in Knokke

Tot en met zondagavond pakt Omega uit met een opmerkelijke ruimtevaarttentoonstelling bij juwelier De Maere in de Koninginnenlaan 7. Er is een fraaie replica van de maanwagen, Lunar Rover Vehicle of kortweg LRV, te bewonderen.