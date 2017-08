Regen houdt fans van Soulsister niet tegen op Paulusfeesten in Oostende

Voor de avondprogrammatie op donderdag stond Soulsister op het programma. Na het overdonderend succes van vorig jaar rekenden de organisatoren erop dat de Soulsister-fans ook in de regen op de afspraak zouden zijn en dat gebeurde. Toen Paul, Jan en hun combo van wal staken met hun opzwepende nummers, stond er toch een driehonderdtal fans van de groep én van de Paulusfeesten klaar om de meeste hits mee te zingen en zelfs te dansen in de regen.

'De Polle' had er zin in en liet samen met zijn kompaan Jan Leyers, het Sint-Petrus en Paulusplein daveren van de ambiance. Er konden zelfs twee bisnummers van af zodat het al na middernacht was toen het weer tijd werd om na te praten en pinten te drinken.

Vrijdagnamiddag is er kinderacademie en vrijdagavond zal het optreden van de Brusselse rockband Black Mirrors, met frontdame Marcella Di Troya, veel muzikale harten sneller doen kloppen.

(FRO)