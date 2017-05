Raymond van het Groenewoud viert verjaardag ook op Festival Dranouter

Intussen zijn alle namen voor Festival Dranouter bekend. Eerder was al bekend dat onder meer Doe Maar, Bazart, Het Zesde Metaal, Gregory Porter en J. Bernardt dit jaar naar Dranouter komen, vandaag komen daar nog 15 acts bij.

Bij die 15 dus Raymond, die net de 40ste verjaardag van z'n Belpopmonument 'Meisjes' vierde, en voorts ook De Dolfijntjes en verder Orkesta Mendoza, Eliza Carthy & The Wayward Band, Kim Janssen, Opposite Loft Singers, Sarah Ferri with string trio, Jan De Smet & De 2 Centimeters, Tutu Puoane, Martin Harley, Mira, Stoomboot, Sophie & Fiachra, Novar en Embrun.

Op donderdagavond 3 augustus gaat het festivalterrein al open voor een feestje met DJ Chargebuzze, Goe Vur In Den Otto, Mensch erger je niet, Discobar Galaxie en DJ Desperado! Die avond is er gratis toegang voor wie een weekendticket heeft én voor alle inwoners van Heuvelland. Tijdens het festivalweekend krijgen routiniers DJ Bob, Down Under en M'sieur Crock de steun van nieuwkomers Radio Fresnel, DJ Lisa Jordens en Cromanty Sound.