Raymond van het Groenewoud viert veertigste verjaardag van zijn 'Meisjes'

'Meisjes' verscheen in een periode waarin de punk, overgewaaid uit Engeland, ook in Vlaanderen begon te etteren. Niet dat Raymond van het Groenewoud ooit dat genre bedreef, maar de tijdgeest was wel rijp voor wat baldadigheid. "Ik herinner me dat 'Meisjes' bij de media tweedracht zaaide: de enen waren hardnekkig voor, de anderen radicaal tegen", herinnert Raymond zich. "In Nederland speelde ook nog eens de verzuiling op: de ene omroep draaide het nummer, de andere sloeg het in de ban. Samen met de groep spinden we garen bij de deining die erdoor ontstond. Ik kon me helemaal vinden in de strakke rockakkoorden die in 1977 bon ton waren. Ik speelde ze ook graag. De tekst is helemaal des van het Groenewouds. Tot in elke vezel mijn eigen wezen."

