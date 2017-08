Raymond van het Groenewoud opent Boterhammen in het Park

"Dit park is een plek die in België toch uniek is", vertelt Dirk de Clippeleir, algemeen directeur van de Ancienne Belgique en organisator van het festival. "Ook de traditie werkt. Veel mensen weten: de laatste week van augustus is het de Boterhammen. En natuurlijk trekken we ook veel ambtenaren aan die hier 's middags hun boterhammen komen opeten."

Het gratis festival vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 25 augustus. Op de affiche prijken niet alleen gevestigde waarden zoals van het Groenewoud en De Mens (vrijdag), maar ook nieuwe namen zoals Zwangere Guy (donderdag). Die combinatie van nieuw en oud is al jaren succesvol.

In de avond nemen de idyllische Feeërieën de kiosk over. Daar ligt de focus op mindere bekende namen en presenteert de AB "een ontdekkingstocht voor de muzikale fijnproever", aldus De Clippeleir.

Sinds 2016 wordt het terrein afgezet wegens veiligheidsredenen en is er verscherpte toegangscontrole, maar zelfs dat geeft het festival iets extra, vindt De Clippeleir. "Het heeft ons verrast. Vorig jaar moest we verplicht voor het eerst dranghekken plaatsen, maar dat heeft de sfeer goed beïnvloed. Het geeft een knusser gevoel."

