Qmusic schrapt Spiere-Helkijn van de kaart van Vlaanderen

Elke ochtend gaan Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen op Qmusic op zoek naar een 'ochtendburgemeester' van een willekeurig dorp. Die persoon mag dan de beste kantjes van zijn of haar eigen gemeente voorstellen op de radio. Vrijdagmorgen kwam Spiere-Helkijn uit de bus, maar geen enkele inwoner uit het dorp reageerde. Toen ook nog eens een man uit Kuurne live op de radio verkondigde "dat hij nog nooit van Spiere-Helkijn gehoord had", werd bij Qmusic beslist om de faciliteitengemeente van hun kaart van Vlaanderen te schrappen. Voor het eerst slaagden Sam & Heidi er zo niet in om een 'ochtendburgemeester' te vinden.