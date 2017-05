Plan voor Kanaaleiland moet weg vrijmaken voor nieuwe Cactus Club in Brugge

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) wil de Stad Brugge de bodembestemming vastleggen in dat gebied. Voor alle percelen in het Kanaaleiland - het schiereiland tussen station, Minnewaterpark en Baron Ruzettelaan waar zich onder andere de busparking bevindt - wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. "Deze zone kent op vandaag te weinig samenhang, programma en ruimtelijke kwaliteit", zegt schepen Franky Demon. "Met enkele ingrepen willen we die knelpunten verbeteren."

Brug

"Het is wenselijk dat beide zijden van de Bargeweg met elkaar verbonden worden. Bovendien moet dit veel veiliger dan nu gebeuren, want er is op het Kanaaleiland een gevaarlijk conflictpunt waar gemotoriseerd verkeer kruist met zachte weggebruikers. De zone zou moeten aansluiten op een vestibuleplein, met verkeersremmende maatregelen, waaronder een pleinverhoging en groenaanplantingen. Op de gronden ten noorden van de Bargeweg kan een nieuwe Cactuszaal gebouwd worden. Cactus Muziekcentrum zal midden juni een ontwerp voor advies voorleggen aan de stad, waarna een definitieve bouwaanvraag kan ingediend worden."

"Dank zij het rup kan de esplanade langs het Kanaal verlengd worden met een beperkte brugconstructie, die aansluit op de Vaartdijkstraat. Het zuidelijk punt van het eiland kan een ontmoetingsplek en rustpunt worden, die de relatie tussen esplanade, jacht- en roeiclub versterkt. De zone met busparking en kampeerauto's blijft behouden, maar kan verder worden uitgebouwd als ontvangstplek van Brugge. Het rup maakt het mogelijk om de busparking te hertekenen en te faciliteren met een luifel en een sanitair paviljoen", aldus Franky Demon.