Percussiefestival in Roeselare voor Stadsharmonie die 150 jaar bestaat

Voor wie het nog niet weet: de koninklijke Stadsharmonie bestaat 150 jaar en dat wordt het hele jaar door gevierd. Na de fraaie tentoonstelling in Museum Blomme is de eerstvolgende evenement nu het Percussiefestival op zaterdag 11 februari om 19u. in de evenementenhal Schiervelde.