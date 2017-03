Paul McCartney snelde met Ferry Aid slachtoffers Herald of Free Enterprise te hulp

Enkele weken na de 'Zeebrugge Disaster' bracht de krant 'Ferry Aid' in stelling, een gelegenheidsband onder aanvoering van Paul McCartney, met als doel de opbrengsten van een single te schenken aan de slachtoffers van de ramp. Uiteindelijk werd van 14 tot 16 maart 'Let it be' heropgenomen samen met tientallen artiesten zoals Boy George, Kim Wilde, Kate Bush en gitaarsolo's van Mark Knopfler en Gary Moore. In het achtergrondkoor zaten nog tal van bekende artiesten zoals Rick Astley, Frankie goes to Hollywood, Bonnie Tyler en Bananarama.

Uiteindelijk werden ongeveer 500.000 exemplaren verkocht. In Groot-Brittannië stond de single kort na de release op nummer één van 4 tot 18 april. In België geraakte 'Let it be' tot op plaats twee.

