Paul Bruna viert jubileum met nieuwe single en dvd

Met zijn recente release van Waar ben je? kon Paul Bruna zich geen betere start voorstellen. "Mijn nummer is meteen al tot supertip voor de Vlaamse Super 15 gebombardeerd en Ment TV voorziet mijn nummer in de dagelijkse programmatie. Waar ben je? is net zoals het vorige nummer Een nieuw geluk een cover van een nummer van Engelbert Humperdinck, een melodramatisch nummer dat ik in een Nederlandstalige versie heb gegoten. Niettegenstaande ik in mijn optredens nogal wat schlagers breng, heb ik weinig dergelijke nummers op single geplaatst", zegt Paul Bruna die al 45 jaar op de planken staat in vrijwel alle Vlaamse zalen, van het parochiezaaltje in Poelkapelle tot het Casino van Knokke.

Zelfs bij onze noorderburen in Nederland kan Paul Bruna op heel wat fans rekenen. Enkele jaren geleden startte Paul Bruna een nieuwe fanclub op. "Ik kan op een ruime schare fans rekenen van wie ik vorige maand nog een award kreeg. Het mag dan wel geen MIA zijn maar die waardering apprecieer ik enorm. Ik probeer na een optreden altijd tijd te maken voor mijn fans, en dat wordt duidelijk in dank afgenomen", zegt de sympathieke zanger.

"Het bleef kriebelen"

Nadat Paul als jonge knaap aan menige zangwedstrijd deelnam, nam hij 45 jaar geleden zijn eerste single op. Hij greep de kans om deel te nemen aan Hit 73 - de vroegere versie van Idool, zeg maar - met gevestigde namen als Danny Fabry, Micha Marah en Jacky Lafon. "Tussen 1973 en 1995 nam ik heel wat singles op met wisselend succes. Daarna volgde een periode waarop ik me toelegde op familie- en seniorenprogramma's. Het bleef echter kriebelen om cd's op te nemen. Dit resulteerde in een cd-single Als de morgen is gekomen", zegt Paul Bruna die, mee dankzij de nieuwe mogelijkheden op radio en tv, meteen een nummer 1-hit scoorde."

Zijn bijhorende eerste clip was vaak te genieten op Ment Tv die toen nog in de kinderschoenen stak. "Sinds de opname van deze single nam ik elk jaar minimaal twee singles op. Intussen verschenen ook vijf fullcd's. Alle nummers kwamen in de hitlijsten terecht en twee ervan - Jij bent de top in 2012 en Een nieuw geluk van 2016 werden grijsgedraaid op radiozenders", aldus Paul Bruna. Deze laatste werd onder meer Trotsplaat op VBRO, een van de meest populaire radiostations. De bijhorende clip was dagelijks te zien op Ment Tv. Met Waait waait weg belandde hij in de Vlaamse Ultratop 50 van Radio 2.

Orgelmuseum Leffinge

De nieuwe single Waar ben je? werd opgenomen in de studio Bandit en de clip werd opgenomen in het Kasteel van Loppem en in het Orgelmuseum Leffinge onder leiding van Walter Schouteet. Paul Bruna is altijd blijven optreden maar is mee dankzij het succes van zijn singles aan een heuse remonte bezig. Dit jaar staan bijna 200 optredens geboekt. Zijn nieuwste creatie Waar ben je? kan gedownload worden via https://itunes.apple.com/album/waar-ben-je-single/id1212376552?l=nl

(LC)