ParkPop 2017 lost eerste namen

"Een betere organisatie op het festivalterrein creëerde meer ruimte en gaf meer comfort aan het publiek dat even massaal was afgekomen als het jaar voordien", vatte voorzitter Frederik Teerlinck het logistieke luik samen tijdens de nieuwjaarsreceptie. "Ook financieel kunnen we het nog steeds beredderen. We hebben de voorbije jaren zelfs een buffer kunn...