Overzichtstentoonstelling van beeldend kunstenaar Lucien De Gheus in Poperinge

Het is een boeiende kennismaking met de naoorlogse kunst in Vlaanderen. Vanuit zijn woning en atelier 'Het Geuzenhol' in de Westouterstraat bouwde Lucien De Gheus een veelzijdig en verrassend oeuvre op: tekeningen en schilderijen, keramiek, sculpturen in hout en metaal, meubels en penningen. Altijd narratief, schalks en eigenzinnig. De tentoonstelling werd samengesteld door de Private Stichting Lucien De Gheus-Druant, die werd opgericht volgens het testament van de kunstenaar. De expo wordt begeleid door een monografie van 128 bladzijden, samengesteld door Hilde Debergh.

Er zijn ook heel wat randactiviteiten. Zo is er op zaterdag 20 mei een aperitiefconcert in het museumhuis, op donderdagen 25 mei en 29 juni een nocturne met muzikale omlijsting en gratis rondleiding in het huis, een familiezoektocht en op 7 juli de officiële inhuldiging van het gerestaureerde beeld op de Paardenmarkt.

(AHP)