Over struisvogels en kettingspanners

Eerste proef: de zeven overblijvende kandidaten kregen de loodzware Garden Route voor de kiezen, een dertig kilometer lang heuvelachtig parcours dat al fietsend diende afgelegd te worden. Er kon extra geld (of extra luxe/kampeermateriaal) verdiend worden door ondertussen opdrachten uit te voeren: hout klieven (1.000 euro), je eigen fietsketting opofferen in ruil voor een sleutel (1.500 euro) en met een lekke boot proberen een oversteek te maken (2.000 euro). Davey schonk Hans voor deze proef de sleutelrol: de professor diende als rode lantaarn (laatste van de groep) gemiddeld 10 km/u aan te houden en mocht nooit stilstaan. Iedere kandidaat die hij voorbijstak kostte de groep 500 euro. Resultaat: van de te winnen 4.500 euro werd 2.500 euro binnengehaald (Hans haalde gemiddeld 10,49 km/u) minus drie opgevers (Annelies, Eline en Sam) maakt 1.000 euro voor de pot.

Opvallend: Wie pikte Sam zijn kettingspanner? Davey, Bertrand, Robin of was het toch Sam zelf? Robin verkoos steevast luxe boven geld en hield deze gedachtengang aan tot de derde opdracht. Maar aangezien zijn medekandidaten de zinloosheid inzagen van een boottochtje met een zinkend schip, haalde onze laborant opeens alles uit de kast. Wat dacht je van 'een boot kan niet zinken! (zou hij één van de weinigen zijn die nog nooit 'Titanic' zag?) of 'Dat is wel 2.000 euro he'. Stel dat ze wel gezwicht waren voor Robin zijn smeekbedes/oprispingen, dan lagen ze wat later te spartelen in het water, terwijl rode lantaarn Hans voorbijfietste en was de eerste proef mislukt.

Onoordeelkundig scrabbelen

Tweede proef: een potje scrabble tussen Annelies/Robin en Gilles. Door een doolhof vol struisvogels moeten de medekandidaten op zoek gaan naar letters, terwijl er ook een gouden ei te rapen valt. Dat gouden ei geeft recht op een speciale beloning. Uiteindelijk wordt er door de groep géén geld gewonnen, meer het gouden ei wordt gevonden door Hans, waardoor het opnieuw uitdraait naar een 'ik versus de groep'-scenario.

Opvallend: de passieve houding van Annelies (ze houdt van puzzelen) en de bizarre manier van spelen door Robin. Er wordt door het tweetal onoordeelkundig gebruik gemaakt van de kaart om de medekandidaten naar de juiste letters te sturen.

Delen Sommigen kenden zelfs het telefoonummer van hun partner niet

Derde proef: de eerlijke vinder van het gouden ei, professor Hans, stuurt zijn vrouw Carine op zoek naar het adres van een café in Vlaanderen waar 3.000 euro op te halen valt. De zes andere kandidaten hebben dezelfde taak en moeten aan de slag op een golfterrein, waar ze zes tips kunnen krijgen over hoe ze hun partners in Vlaanderen naar dat zelfde café kunnen leiden. 3.000 euro valt te verdienen, ofwel voor Hans persoonlijk ofwel voor de groep. Met een verschil van amper enkele minuutjes trok Hans (via zijn vrouw Carine) aan het kortste eind. Was dit terug een poging van de Mol om tweespalt in de groep te brengen?

Opvallend: Robin, Davey en Annelies kennen het telefoonnummer van hun eigen partner niet. Annelies had haar leesbril niet bij en kon niets doen. Dankzij de onaflatende inzet van Eline vond de groep het café 'Café Onder den Toren' te Essen, met als vroegere benaming 'Café De Dry Swaentiens'. Swaentiens zijn zwaantjes. Toch een verwijzing naar Eline, de politie-inspecteur?

Robin vervult zijn taak als mol met verve

Zoals jullie weten luistert mijn Mol naar de naam Robin. De laborant uit Holsbeek heeft een psychologisch overwicht op de groep en zorgt steevast voor chaos. Hij beschuldigt anderen om voor persoonlijk gewin te gaan (Bouba en Sam met de pasvragen), zich niet genoeg in te spannen (Bertrand en Sam bij de loopproef), enzovoort... Ik moet dringend eens een totaaloverzicht maken van deze ongetwijfeld sympathieke man die zijn Molfunctie met verve vervuld!

Robin, de man die bang is in het donker en toch gezichtscrème zou verkiezen boven een zaklamp moest hij moeten verhuizen naar een onbewoond eiland, viel me ook twee keer eerder op bij extra analyse.

http://www.vier.be/demol/deelnemers/robin-0