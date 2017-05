Ostend Beach op zoek naar dj die festival wil openen

De dj-contest is een buitenkans voor platenruiters die samen met headlliners als Yves V., DiMaro en Dj Licious op de Octopus Stage willen draaien.

Voor deze wedstrijd werken de organisatoren van Ostend Beach samen met het bekende muziekplatform vi.be van Poppunt. "Kandidaten laten we vrij in hun muziekkeuze", zegt organisator Jan Mortelmans. "Of dj's nu house, techno of EDM draaien of zich liever in een mash-up uitleven: insturen luidt de boodschap."

Wie deel wil nemen, moet een mixtape van 40 à 60 minuten te maken en ook aan de nodige formaliteiten te voldoen. Zo moet je naast je tape ook een bio (met je (dj-)naam, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) inzenden.

De wedstrijd loopt nog tot midden juni.

