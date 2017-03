Ostend Beach gaat voor 90 deejays en een eigen munteenheid

Het Ostend Beach Festival, onlangs nog uitgeroepen als beste strandfestival ter wereld, is in juli aan haar achtste editie toe. De organisatoren mikken in het weekend van 8 en 9 juli op 20.000 bezoekers en pakken uit met niet minder dan 90 artiesten.