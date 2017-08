Organisatoren WeCanDance pakken uit met feelgood-event op strand van Zeebrugge

"Samen met dertien partners bieden we vijf podia met vijf genres elektronische dansmuziek", zegt Bart Roman, één van de founding fathers van dit festival dat vooral de (jonge) meerwaardezoekers naar de kust wil lokken.

Dit uit zich in de vier pijlers waar het vierkoppige organisatieteam rond Bart Roman en zijn medewerkers WeCanDance op gebouwd hebben: music, food, fashion en art. Muziek blijft het lijmmiddel van dit festival. "We zijn verheugd dat we opnieuw een waslijst dj's uit binnen- en buitenland op onze vijf podia mogen verwelkomen", zegt Roman. "Zij draaien vijf genres die meer bij de underground aanleunen dan de dj's die bijvoorbeeld op Ostend Beach draaien. Op dit vlak verschillen we van elkaar. Zij programmeren ook dj's die meer voor populaire dance en zelfs het van de charts bekende EDM-genre kiezen, maar zo hard en commercieel gaan wij niet. Net daarom positioneren we ons ook als een feelgood-festival."

Wellicht daarom trekt WeCanDance meer vrouwelijke dan mannelijke bezoekers aan: (jonge)dames houden nu immers vaak meer van housy en loungy tunes dan mannen die doorgaans voor de meer beukende beats opteren. "De gemiddelde leeftijd van onze festivalgangers ligt op 29 jaar. 88% van hen komt uit ons land, maar in de toekomst zouden we het aantal buitenlanders verder willen opkrikken", vertelt Roman.

No fastfood-policy

Food is de tweede lokker van WeCanDance. "We voeren een no fastfood-policy. Bij ons zal je dan ook geen stands met hamburgers of hotdogs zien. Ook op het vlak van voedsel willen we het verschil maken door liefst achttien chefs allerlei lekkernijen te laten bereiden", legt Roman uit.

Het festival gaat daar zeer ver in, want dit jaar loopt er een samenwerking met Pure C, het restaurant in Cadzand-Bad met sterrenchef Sergio Herman, die ook bekend is van The Jane in Berchem, met een zestigtal medewerkers aan het fornuis.

Over naar pijler drie: fashion. "Elk jaar kiezen we voor ons festival een thema. Vorig jaar was dit Space. Nu gaan we voor Desert Dreams, een fenomeen dat zich het voorbije jaar in de fashion business doorzette", aldus Roman. "Ook art zal opnieuw een rol van betekenis spelen, maar welke kunstinstallaties we op het strand zullen neerzetten, houden we vandaag nog geheim."

Op zowel zaterdag 12 als zondag 13 augustus loopt WeCanDance van 12 uur 's middags tot één uur 's nachts.

(svv - Foto BP)