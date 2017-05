Organisatoren Feest in 't Park in Brugge hebben hun programma klaar

Ook de organisatoren van het gratis toegankelijke Feest in 't Park in Brugge hebben hun programma klaar. Voor de 28ste editie, die op zaterdag 24 juni van 14 uur tot 00u.30 loopt in het plaatselijke Minnewaterpark, houden ze vast op hun beproefde, succesvolle concept.