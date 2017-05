Organisatoren Brugge Tripel Dagen hebben programma klaar

De Brugge Tripel Dagen gaan op woensdag 19 juli van start met een optreden van de populaire Vlaamse zanger Christoff. De twee andere acts van de avond brengen covers. Eerst is The Motown Orchestra aan zet. Dit gezelschap vult zijn playlist met nummers van het iconische platenlabel uit Detroit. Afsluiter van de eerste dag wordt de Status Quo Tribute Band. Verwacht je dus aan rockklassiekers als 'Roll over lay down', 'Down down' en 'Whatever you want'.

De tweede dag van de Brugge Tripel Dagen wordt op gang gebracht door Mama's Jasje, de Nederlandstalige popgroep die begin jaren '90 werd opgericht en in haar carrière meer dan 1,4 miljoen platen verkocht. Daarna is het aan de Magical Flying Thunderbirds, de partyband die na een stop van zes jaar opnieuw haar neus aan het venster steekt. Derde act die avond is de Brugse coverband Jan The Man & The Grand Slam rond zanger Jan De Ruyter en gitarist Noël Van Oyen. Verwacht je aan een set vol meezingbare nummers.

Op vrijdag 21 juli sluiten de Brugge Tripel Dagen af met de traditionele namen. Eerst viert de Brugse accordeonist Le Grand Julot zijn afscheidsoptreden. Daarna brengen Edje Ska & The Pilchards muzikale coverambiance. Kers op de taart is een nieuwe editie van de massa-karaoke 'Vlaanderen zingt'.

De laatste dag van de Brugge Tripel Dagen valt gratis mee te maken. Op woensdag 19 en donderdag 20 juli dien je het luttele bedrag van twee euro per avond te betalen om dit muzikale feestgebeuren op de Brugse Markt mee te maken.

(svv)

https://comitevoorinitiatief.be/brugge/tripel-dagen/