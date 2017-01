Orchestre International du Vetex trekt op tournee naar China en hoopt ook daar potten te breken

Het Orchestre International du Vetex is niet zomaar een groep muzikanten, het is veeleer een collectief van zo'n 15 muzikanten afkomstig uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Sinds zijn ontstaan in 2004 in de voormalige textielfabriek 'Vetex' in de Kortrijkse Sint-Janswijk heeft de groep ongeveer 600 concerten op de teller staan. Van de buurtfeesten in Wazemmes, Jemappes, Béziers of Stasegem tot Couleur Café, la Fête de l'Huma, Dranouter of Esperanzah. Van de pleintjes in Sarajevo tot de metro in Praag. Van de Olympische Winterspelen in Turijn tot prestigieuze jazzfestivals in Graz, Jelenia Gora, Nis, Santander of Montreal...

En nu gaat het dus richting Peking. De organisatoren van het wereldmuziekfestival zagen Vetex aan het werk in de zomer van 2015 tijdens het straattheaterfestival 'Ulice' in Krakau. De Chinese festivalorganisatoren raakten danig onder de indruk van het grensoverschrijdende gezelschap dat ze hen uitnodigden om één van de headliners te zijn. Van 28 januari tot 2 februari wordt het festival er georganiseerd in het kader van de feestelijkheden van het Chinese Nieuwjaar. Het Orchestre International du Vetex zal er aantreden naast straattheater- en wereldmuziekbands uit Spanje, Griekenland, Rusland, Italië en noem maar op.

(FJA)