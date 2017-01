Opnieuw meer bezoekers voor kenniscentrum ARhus in Roeselare

Kenniscentrum ARhus in Roeselare mocht in 2016 bijna 340.000 bezoekers ontvangen, dat zijn er bijna 20.000 meer dan het jaar daarvoor. "Wie naar ARhus komt, doet dat niet alleen voor de bibliotheekwerking, meer dan ooit zijn we de plaats voor ontmoeting en voor levenslang en levensbreed leren", aldus Yves Rosseel.