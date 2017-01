Oostrozebeekse eindigt met Belgisch team negende op wereldfinale Bocuse d'or

Het Belgische team eindigde negende in het klassement, na twee dagen competitie waarbij "24 van de meest belovende chefs ter wereld" aan bod kwamen in het salon Sirha in Lyon. Noorwegen en IJsland sleepten respectievelijk het zilver en brons in de wacht.

De 33-jarige Matthew Peters, sous-chef in het restaurant 'Per Se' in New York, won de prestigieuze prijs, voor de Noor Christopher Davidsen en de IJslander Viktor Andrésson. Het is de tweede keer dat de Verenigde Staten de gastronomische wedstrijd winnen. De Belgische kandidaat Peter Aesaert, gecoacht door Jo Nelissen en bijgestaan door Michelle Boone, eindigde negende in het klassement. België had zich in mei vorig jaar geplaatst voor de wereldfinale tijdens de finale van Bocuse Europe 2016.

(Belga)