Oostendse fotografen geven inkijk in leef- en werkruimte van kunstenaars

In de stad aan zee leeft een erg actieve kunstgemeenschap. Het werk van die fotografen en beeldende kunstenaars vindt soms haar weg naar galeries of de Venetuiaanse gaanderijen, maar toch blijft er nood aan expositieruimte. De Nieuwe Gaanderijen zijn een alternatief met garantie op een duizendkoppig publiek. 27 fotografen uit zes Oostendse fotoclubs geven ons nu een inkijk in de leef- en werkruimte van evenveel kunstenaars. Flash Art levert een dwarsdoorsnede van het sprankelende huidige kunstenaarsleven in de stad.

(ML)