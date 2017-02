Oostendenaars schrijven mee aan theaterproductie van Martin Heylen

Tot vandaag heeft Heylen al honderden hartsverhalen gebotteld. "Message in a bottle wordt een unieke voorstelling met levensliederen en -verhalen geïnspireerd op de gedachte dat elke mens soms zijn eigen onbewoond eiland is. Ik heb al honderden brieven en mails ontvangen: neergepend, uitgetikt, getekend... . Liefdesbrieven, gedichten, verhalen, alarmkreten, protestbrieven, grappige teksten... Maar evengoed een geheime liefde, een gemis, een bericht aan een overledene, een ode aan het leven. Of nog mooiere het onuitspreekbare, dat wat je alleen aan de branding kwijt wil."

Straks moet die flessenpost de humus vormen voor een avondvullende podiumproductie. "Met dit project is nog maar eens bewezen dat iedere mens iets boeiends te vertellen heeft."

Bij deze productie ontfermt Serge Feys zich over het muzikale luik. Hij kiest liedjes, componeert verder op geleverd tekstmateriaal en dirigeert de avond ook muzikaal als toetsenist. Sarah Vanderieck, dramaturge en artistiek leider binnen het CC, tekent voor de theatrale invulling. En Martin presenteert: "Mijn opdracht is het om aan de hand van de vele teksten een vertellijn uit te werken die de avond schraagt. Muziek en dramatiek via beeld en licht zijn in de goede want professionele handen van Sara en Serge."

Delen

Het smaakt kennelijk naar meer? "Houd het stil, maar met ons drietjes durven we er al van dromen om met dit format naar andere CC's in het binnenland te trekken om ook daar onze 'blijde boodschap' te distribueren. Met Sara en Serge durf ik dat zeker aan. Want wat het boeiend maakt is dat deze voorstelling uit de Oostendenaars zelf komt."

