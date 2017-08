Oostendenaar bouwt U2-show

The Joshua Tree Tour van U2 is vorige week zaterdag geland in Europa. Via onder meer Londen, Rome en Barcelona eindigt het Europese luik van de tournee op 1 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Even thuiskomen voor Maarten Deschacht (28), die al sinds mei onafgebroken on the road is met de Ierse wereldgroep. "Ik leid het opstellen en afbreken van het schermmateriaal en superviseer of er niets fout loopt tijdens de shows. Gebeurt dat wel, dan kruipen we meteen achter het scherm om de problemen op te lossen."

...