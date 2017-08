Oostende maakt zich op voor opnames VTM-programma '2 Meisjes op het Strand'

'2 Meisjes op het Strand' is de titel van de VTM-show die deze zomer voor de tweede keer wordt opgenomen op het Klein Strand van Oostende. Op dinsdag 8 en woensdag 9 augustus staan er telkens een reeks bekende artiesten op het podium die niets anders dan zomerhits zullen brengen. Bij elke opname zijn twee andere bekende meisjes de host van het programma.

Een kijkje achter de schermen

In '2 Meisjes op het Strand' worden telkens acht artiesten uitgenodigd. Samen brengen ze 12 nummers: solo, in een verrassend duo of in groep. Voor die nummers putten ze uit jaren van zomerhits. Tussen de optredens door zijn er speciale filmpjes vol muziek en gunnen de meisjes de kijkers ook wat beelden backstage.

De toegang is gratis. Je hebt geen tickets nodig om het terrein te betreden op de dag van opname. Op dinsdag 8 augustus wordt de aftrap gegeven door Olga Leyers en Laura Tesoro. Eén dag later trekken niet twee, maar vier gastvrouwen het feest op gang. Nathalie Meskens presenteert samen met Ruth Beeckmans en ook Tine Embrechts en Josje Huisman vormen een gelegenheidsduo.

Artiesten bij de vleet

De zes Meisjes op het Strand nodigen zo'n 30-tal topartiesten uit. Op dinsdag 8 augustus komen Milo Meskens, Isabelle A, Natalia, Buurland, Lady Linn, Ozark Henry, K's Choice, Vive La Fête, Milow, Sylver, Helmut Lotti, Udo & Lisa (uit The Voice), Stijn Meuris, Belle Perez en ambiancemaker Christoff het beste van zichzelf geven.

Woensdag zijn er optredens van K3, Bart Peeters, Soulsister, Raymond Van Het Groenewoud, Niels Destadsbader, Gers Pardoel, Regi, Nathalie Meskens, Sioen, Slongs Dievanongs, Laura Tesoro, Van Echelpoel en Lady Linn. Vanaf 20.30 uur barst de muziekshow los op het Klein Strand en vanaf 13 uur is het terrein al open. De organisatie voorziet extra trams na het evenement zodat de bezoekers met het openbaar vervoer thuis kunnen geraken.

(MF)