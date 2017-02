Ook Het Zesde Metaal, Richard Ashcroft en Michael Kiwanuka op Cactusfestival

Donderdag maakte Cactus nog eens zes namen bekend, drie daarvan voor de openingsavond op vrijdag 7 juli. Dan komt onder meer Richard Ashcroft naar Brugge voor een exclusief concert. Ashcroft is vooral bekend als frontman van The Verve, maar toonde daarna ook dat het solo best kon, met onder meer hits als 'Music is the Power' en 'Break The Night With Colour'. Ook op vrijdag en eveneens Brits: Michael Kiwanuka. De singer-songwriter brak in 2012 door met 'Home Again' en scoorde ook in 2016 met het album Love & Hate. Hij zal het festivalpark onderdompelen in een warme soulvolle gloed.

Nadat eerder Goose al was bekendgemaakt, is bovendien ook een tweede West-Vlaamse band toegevoegd aan de line-up. Het Zesde Metaal is dezer dagen alomtegenwoordig, nadat ze eerst bovenaan prijkten in '100 op 1' en recent nog twee Miats binnenrijfden. Wannes Capelle en de zijnen komen dus ook naar Brugge op vrijdag en ze brengen onder meer hun album Calais mee.

Op zaterdag komt Rye naar Brugge, goed voor een scheut warme indie r&b van het Canadees/Deense duo. Op zondag dan is het uitkijken naar een exclusief concert van Sophia, de band rond fulltime melancholicus Robin Proper-Sheppard, en naar all-American singer songwriter Kevin Morby.

Later volgen nog nieuwe namen.

(FV)