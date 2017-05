Onweer deert eerste editie Lapoloco in Langemark niet

Lapoloco is een initiatief van de gemeente Langemark-Poelkapelle, in samenwerking met zes jeugdverenigingen van de gemeente: Chiro Lange Jo, Chiro Ixagodo, KSA-Chiro Poelkapelle, KSA Bikschote, Jeugdhuis De Flodder en KLJ Langemark. De Diksmuidse folkgroep Avalon Folk Music mocht vrijdag om 19 uur de spits afbijten op het festival. Een uur voordien brak er boven Langemark nog een hevig onweer uit, maar veel hinder ondervonden de organisatoren er niet van. "We werken met een buitenpodium, maar we hadden sowieso een tent voorzien omdat je nooit zeker bent van de weersomstandigheden", zegt jeugdconsulent Simon Bruynsteen. "Alles verloopt naar wens. We verwachten zowel vrijdag als zaterdag 200 à 300 festivalgangers."

Workshops

Op vrijdag was er na Avalonn nog een optreden van de Roeselaarse band Blaine. Daarna zijn er dj-sets van Lennert V, Freaquency en DK. Zaterdag start de dag om 14 uur met Heidi's Kinderdisco. Ondertussen organiseren de verschillende jeugdverenigingen diverse workshops. Optredens zijn er van 19 uur met Swoun uit Houthulst en VoRRe, afkomstig van Langemark-Poelkapelle zelf. 's Avonds bouwen dj Avalonn, Maarten Vancoillie (Q-music) en dj Bob (Dranouter Festival) een feestje.