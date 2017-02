Ondanks felle sneeuw veel volk voor Wintervonken

Dat was geen obstakel om de grote massa op de Burg te verwelkomen. En de duizenden aanwezigen kregen waar voor hun geld, al was de toegang gratis. Op deze vierde editie van Wintervonken stelde de Franse formatie Compagnie Transe Express hun nieuwe voorstelling 'Mù - Kinematic of fluids' voor. De combinatie van vuur, luchtacrobatie en livemuziek bracht de toeschouwers gedurende bijna een uur in opperste vervoering zodat de Burg letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam werd gezet. Aansluitend was er ook nog een concert van BrazzMatazz. Morgen zaterdag doet het Franse acrobatengezelschap hun act nog eens over, gevolgd door de muzikanten vanZorita. Ambiance ook hier verzekerd! De ingrediënten: een gezellig winterterras ingericht door de Vuurmeesters, een grote openluchtvoorstelling en verwarmende concerten.

(MDW)