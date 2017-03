Olivier Senesael uit Veurne klaar voor finale Mister Tattoo Belgium

Olivier Senesael (25) uit Veurne is een van de finalisten van Mister Tattoo Belgium. Hij werkt sinds 2013 in Nail's Tattoo & Piercing in Oostende. "Toen ik hier aan de slag kon, mocht ik een piercer vervangen die mij heeft opgeleid. Daarna kwam onder andere permanente make-up bij mijn takenpakket. De jongste maanden ben ik me meer aan het verdiepen in blackwork. Denk aan tatoeages met patronen en lijnen. Het is een stijl apart, niemand deed dat al in onze shop", opent Olivier.

