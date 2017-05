Nieuwe single voor Absynthe Minded, cd volgt dit najaar

De nieuwe single is een voorsmaakje voor de nieuwe, zesde cd. Dat album verschijnt op vrijdag 6 oktober en zal 'Jungle Eyes' heten. Dat wordt de eerste plaat van Absynthe Minded sinds 2012. Toen bereikte 'As it ever was' de hoogste positie in de Ultra Top album-hitparade. Twee jaar geleden bracht Bert Ostyn zijn solodebuut 'No South of the Southpole' uit. Datzelfde jaar componeerde hij ook de soundtrack voor de fel bejubelde tv-reeks 'Bevergem', die in het najaar van 2015 op Canvas te zien was. Vrijdag maakt de groep op haar Facebookpagina bekend waar ze binnen afzienbare tijd live te zien zal zijn.

De nieuwe single 'The Execution' kan je hier al eens beluisteren.

(SVV)