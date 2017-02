Nieuwe single van Niels Destadsbader is er eentje in het West-Vlaams

Geen West-Vlaamse mediafiguur die de laatste maanden vaker het scherm haalt dan Niels Destadsbader. En nu is er ook nieuws over Niels, de zanger: zijn nieuwe single heet 'Skwon Meiske' en wordt - zoals de titel al doet vermoeden - in het West-Vlaams gezongen.