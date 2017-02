Nieuwe Prinses Carnaval in Oostende heet Lippe

Meer dan 700 carnavalisten genoten van de ambiance en mochten hun stem uitbrengen op één van de twee kandidaten: Marion Verbeeck(45), alias 'Marionneke' of Sharina Van Dooren (25), alias 'Lippe'. Diep in de nacht werden de stemmen geteld en daaruit bleek dat 'Lippe' de nieuwe Prinses Carnaval 2017 is van Groot-Oostende.

...