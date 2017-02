Nieuwe oorlogsmusical van Studio 100 vindt arrangementen bij Will Tura en Steve Willaert

"Het is eens iets anders en neen, ik zing niet in deze musical", benadrukt Will Tura op de persvoorstelling bij Studio 100 in Schelle. Gert Verhulst zegt bijzonder trots te zijn op deze productie. "Het is een mooi verhaal dat twee Vlaamse bedrijven - die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben - samen een productie op poten kunnen zetten die nooit eerder is gezien in Vlaanderen. Het zal nog groter en spectaculairder worden dan '14-'18. Het technische concept in combinatie met een pakkend verhaal en de wondermooie muziek van Will Tura en Steve Willaert maken dat 40-45 een niet te missen voorstelling zal worden."

(PADI - Foto FODI)