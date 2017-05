Nieuwe kunstgroep ARC in Kortrijk wil kunsten combineren

Agnieszka 'Agi' Romek (36) is afkomstig uit Polen en woont al dertien jaar in België, waarvan vijf jaar in Stasegem. Zij is mama van drie kinderen. Agnieszka volgde een klassieke dansopleiding bij choreografe Maria Dimitroff aan de Nationale Balletacademie van Polen en bij Jerzy M. Birczynski van het Ballet van Moderne Vorm. Ze ontwikkelde zich verder door sta...