Nieuw boek voor Luc Vanacker

In het bezoekerscentrum Westfront werd het nieuwe boek 'De Britten aan de Belgische kust' voorgesteld. Auteur Luc Vanacker beperkte zich enerzijds tot de grote lijnen op militair en politiek vlak in een vlot leesbare taal geschreven, anderzijds wilde hij het hardnekkige cliché ontkrachten dat het Britse leger alleen in Ieper vocht.