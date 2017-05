Nieuw album Yevgueni komt er aan in het najaar

De titel 'Tijd is alles' kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In 2016 werd frontman Klaas Delrue papa van een dochtertje, maar tegelijk was het een rampjaar op vlak van actualiteit. Dit alles resulteert in het meest persoonlijke en actuele Yevgueni-album tot dusver.

Yevgueni trekt vanaf november ook de baan op met de nieuwe plaat, maar voorlopig enkel buiten West-Vlaanderen, met optredens in Brussel (16/11, AB), Sint-Niklaas (23/11, Casino), Gent (30/11, Handelsbeurs) en Leuven (14/12, Het Depot).

(FV)