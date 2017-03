Niemand kon 'het geluid' van Ilse uit Tielt raden bij Qmusic... en dus wint zij de 20.000 euro

Vanochtend werd Het Geluid van Qmusic niet geraden en won voor de tweede keer dit jaar een luisteraar de volle pot van 20.000 euro met een eigen geluid. Luisteraar Ilse is de gelukkige. Zij zette met haar geluid - het sluiten van de sluiting van een inline skate - zes weken lang in totaal maar liefst 175 luisteraars op het verkeerde been. Ilse was woensdag ook te gast in de Qmusic-studio, waar voor de gelegenheid van Internationale Vrouwendag Qmusic-dj's Heidi Van Tielen en Dorothee Dauwe de ochtendshow voor één keer samen presenteerden.

"Schitterend gewoon! Ik heb het echt elke dag op de voet gevolgd, dus de ontlading is enorm. We zijn sowieso van plan om te verbouwen en ik ga eens goed shoppen met de dochter denk ik", lacht Ilse. De 38-jarige vrouw uit Tielt werkt als bediende in een advocatenkantoor.

Skilaars kwam het dichtst in de buurt

Enkele leuke weetjes over Het Geluid van Ilse: er werd maar liefst 44 keer gegokt dat er iets opengemaakt werd, zoals flessen, potten en ringmappen; iok het dichtdoen of sluiten kwam regelmatig terug: 15 keer; de meest absurde gok: een halve tennisbal binnenstebuiten draaien en terug, waardoor hij opnieuw in zijn normale vorm plopt en tot slot de gok die het dichtst in de buurt kwam: het vastmaken van een skilaars.

Dit jaar zijn het de luisteraars zelf die Het Geluid maken. De luisteraar die Het Geluid kan raden, mag het prijzengeld in ontvangst nemen. Als het niet wordt geraden en het bedrag de kaap van 20.000 euro haalt, dan wint de luisteraar die het Geluid heeft gemaakt zelf de pot van 20.000 euro. Het startbedrag is 2.500 euro en bij elke foute gok komt er steeds 100 euro bij. Iedereen kan tijdens de ochtendshow om 8.30 uur en tijdens het voormiddagblok You make Us Play meespelen met Het Geluid.

