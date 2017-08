Niels Destadsbader wint Radio 2 Zomerhit

Belle Perez won de Zomerhit al vijf keer: in 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006. Ze is de artieste die het vaakst de titel kreeg. Daarom opende zij de show met een medley van haar vijf winnende nummers. Er was ook livemuziek van Blanche, Delv!s, K3, Laura Tesoro, Milo Meskens, Natalia, Niels & Wiels, Slongs Dievanongs, The Dinky Toys en Van Echelpoel. Zij brachten elk het nummer waarmee ze genomineerd waren voor de Zomerhit.

Ruben Van Gucht reikte de Prijs voor de Doorbraak uit. Die gaat naar Blanche, onze kandidate op het Eurovisiesongfestival in Kiev. Bazart kreeg de onderscheiding voor Beste Groep, uitgereikt door Christel van Dyck van Radio 2. De muziektrofee voor Soloartiest werd uitgereikt door Gers Pardoel aan Natalia. De Nederlander gaf ook nog een verrassingsoptreden op de zeedijk.

Dé prijs van de avond was uiteraard die van Zomerhit 2017. De onlinestemmen en televoting duidden uiteindelijk Niels en Wiels aan als winnaar. 'Skwon meiske' is de Zomerhit van dit jaar. Vlaams minister-president Geert Bourgeois mocht de prijs uitreiken. De winnaars sloten met hun nummer het muzikale feest op de dijk af.

