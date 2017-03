Niels Destadsbader en Robbie Williams openen en sluiten Werchter Boutique

De Nederlandstalige zangers Marco Borsato, Stan Van Samang en Niels Destadsbader zullen, samen met Emeli Sandé en Erasure, op 8 juli de weide opwarmen voor de al eerder aangekondigde headliner Robbie Williams.

Zanger en presentator Niels Destadsbader uit Deerlijk, onlangs nog bekroond met een MIA voor 'Vlaams Populair', opent de weide rond het middaguur. Na hem treedt het synthpop-duo Erasure op. Zij toeren komende zomer door Europa met Robbie Williams, die Werchter Boutique zal afsluiten. De laatste keer dat Williams in België was, was twee jaar geleden als headliner van TW Classic.

Na Destadsbader en Erasure is het de beurt aan Stan Van Samang, uit het naburige Wijgmaal. De Nederlandse zanger Marco Borsato volgt hem op, waarna de Schotse singer-songwriter en Brit Award-winnaar Emeli Sandé haar zangkunsten op het podium in Werchter mag vertonen. Zij effent het pad voor Robbie Williams.

(Belga)