Nesten geeft zijn kijk op de filmgeschiedenis in Ring Shopping

Nesten blikt terug op het rijke wereldwijde filmrepertoire sinds begin vorige eeuw. De karikaturist geeft in de expo zijn eigenzinnige kijk op de filmgeschiedenis. Ontdek vanaf vrijdagmiddag 3 maart tot en met 31 maart Nestens interpretaties van klassieke filmaffiches, van Sissi over Tarzan tot Siske De Rat.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen in de expositiecorner van Ring Shopping. Op zaterdag 11 en 25 maart telkens tussen 14 en 16 uur kan je als bezoeker ook laten vereeuwigen in een karikatuur.

