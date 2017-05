Nacht Van d'Echte Vinten biedt avond lang aangebrande humor

De avond werd op gang getrokken en gepresenteerd door local hero De Mugge van Brugge. In zijn streektaal kondigde hij zijn gasten aan. Ook schudde hij de hele avond lang vule kluchten uit zijn mouw. De veel oudere Brugse Stranger Eddy Speecke, die ondertussen 53 jaar op de planken staat, was er ook bij. Hij deed niet onder voor zoveel jong geweld. Met een parodie op Frans Bauers 'Heb je even voor mij/Trek je broekje opzij' kreeg hij het publiek helemaal op zijn hand. Geen Nacht van d'Echte Vinten zonder wat vrouwelijk naakt en daar zorgden Victoria Rose en Doll E Darling met hun sensuele burlesque acts voor. Stand-upcomedian Bart Vantieghem scoorde vooral met zijn liedjes die ook al weinig aan de verbeelding toelieten. Of wat gedacht van zijn bewerking van een klassieker van Ramses Shaffy: 'Zwijg, fuck, zuig, slik, lach en lik mij vanonder'?

Grofgebekte maar felgesmaakte humor

Na de pauze was het aan Urbain Alpain. Hij bracht hoofdzakelijk erotisch getinte, in het Brugs gedeclameerde poëzie alsook een hommage aan Guido Gezelle: 'Dien avond en die oude doze'. Headliner van de Nacht van d'Echte Vinten was Gunter Lamoot. De naar Gent uitgeweken Oostendenaar deed niet onder voor de rest van het deelnemersveld met grofgebekte humor die eveneens de schaamstreek niet schuwde.

Na afloop bleken ook de aanwezige (jonge)dames zich kostelijk geamuseerd te hebben. Volgend jaar komt er een tweede editie van de Nacht van d'Echte Vinten.

