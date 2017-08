N-VA is bezorgd om kunstschatten in Brugse Sint-Walburgakerk

De kans is groot dat de Brugse bisschop de Sint-Walburgakerk binnenkort ontwijdt, omdat het aantal kerkgangers drastisch gedaald is. De Stad Brugge is eigenaar van de kerk, de grote vraag is welke toekomstige bestemming deze beschermde barokkerk krijgt. "Maak er alstublieft geen discotheek van", zegt Pol Van Den Driessche. Momenteel is het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in opdracht van de stad Brugge een kerkbeleidsplan aan het uitdokteren, terwijl de erfgoedcel een inventaris opmaakt van het kunstpatrimonium in alle kerken.

Museum ?

"Een museum van religieuze kunst zou een mooie nieuwe invulling kunnen zijn", vervolgt Pol Van Den Driessche. "Zeker als je bedenkt hoeveel kerkelijke kunstvoorwerpen er vandaag nog in Brugse kerken en kloosters aanwezig is, soms helemaal verborgen. Misschien kan een deel van die religieuze kunst geschonken worden en een plaats vinden in de Sint-Walburgakerk.

"Onze grootste zorg gaat uit naar de kunstschatten die vandaag in de Sint-Walburgakerk te bewonderen zijn", zegt N-VA gemeenteraadslid Martine Bruggeman. Volgens Vlaams parlementslid Cathy Coudyser staat in het beschermingsbesluit van de Walburgakerk niet nadrukkelijk vermeld dat ook de inboedel van het gebouw beschermd is : "Dit betekent dat een koper, eenmaal de kerk zou zijn ontwijd en door het stadsbestuur zou worden verkocht, de kunstschatten kan verwijderen uit het gebouw."

Cathy Coudyser zal haar partijgenoot, minister-president Geert Bourgeois, vragen om extra bescherming en een beheerplan voor de kerk : "Het Vlaams Agentschap moet de erfgoedwaarde van de kerk, de inboedel en de cultuurgoederen die er onlosmakelijk mee verbonden bewaken."