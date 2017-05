Muziekacademie in Wervik verhuist naar de Hellestraat

De muziekacademie is nu gelegen in de Gasstraat vlak naast de brandweerkazerne in Wervik, maar mogelijk wordt dat gebouw afgebroken en komt er daar een parking. Het schepencollege wil de verschillende schoolgebouwen buiten de lesuren optimaal gebruiken. "Samen met de leerkrachten zijn we op plaatsbezoek geweest naar de Hellestraat en het Sint-Jozefscollege in de Koestraat", zegt schepen van Onderwijs Geert Bossuyt (sp.a). "Naar toegankelijkheid en akoestiek vinden ze de schoolgebouwen in de Hellestraat beter en respecteren we hun keuze. Die gebouwen zijn recenter en in de Koestraat is het enkel glas."

Geen renovatie

De muziekacademie gaat zowel lokalen van basisschool De Horizon als de Grenslandschool gebruiken. "Het gaat grotendeels om lokalen die nu niet gebruikt worden", aldus de schepen. "We gaan het Gemeenschapsonderwijs maandelijks huur betalen." Het schooljaar in de muziekacademie zal kleurrijk worden afgesloten. "Op maandag 24 juli voorzien we een stoet van de oude naar nieuwe site. We gaan ook kijken hoe we voor de leerlingen vanaf september begeleiding kunnen voorzien vanaf bijvoorbeeld de Steenakker. Het huidige gebouw gaan we zeker niet renoveren, want er zijn redelijk wat kosten. Het schepencollege nam nog geen beslissing. Eén van de mogelijkheden is afbreken en daar een parking aanleggen." De muziekacademie in de Tabaksstad is één van de filialen van de Stedelijke Academie Muziek en Woord Menen.

(EDB)