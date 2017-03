Moen Feest pakt uit met Regi, K3 en... de Buurtpolitie

Zo'n 5.000 aanwezigen waren in 2016 present om o.a. K3 en Regi te zien optreden. Toen werd gezegd dat het moeilijk zou worden om een nog betere affiche samen te stellen. Vandaag bewees men dat het kan en werd de volledige line-up van het festival voorgesteld.

Moen Feest vindt plaats op zaterdagnamiddag 15 juli. Op de affiche staan de mensen van de Buurtpolitie, die instaan voor de presentatie. zij zullen ook een signeersessie houden. "Verder hebben we voor de allerkleinsten een optreden van Kaatje, Victor en Kamiel en zullen de Studio 100-prinsessen van 'Prinsessia' ook op het podium te zien zijn. Daarnaast hebben we ook zeker de winnaar van het VTM-programma 'The Band 2017' in Moen te gast.", vertelt ons organisator Frederik Roelant.

Verder staan er nog grote namen op het programma. Zo is ook Café Flamand met Niels Destadsbader, Miguel Wiels en Peter van de Veire er te zien. "Ook onder contract hebben we Laura Tesoro en de meisjes van K3. Ze openen hun festivaltour in Moen en treden exclusief op in Moen. Vlaanderens populairste DJ, Regi, sluit het festival op grootse wijze af.", aldus nog Roelant.

(GVH)