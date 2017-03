"Missen is menselijk, ook voor Miss Moto '79!"

Slecht nieuws voor de fans van Hans. Hij zal niet als een feniks blijven herrijzen uit zijn as, want zijn rood scherm op het eind van de vijfde aflevering betekende zijn definitief afscheid. We zullen de professor herinneren als een intelligent man die heel vlot communiceerde en altijd zijn kalmte kon bewaren. Arrivederci Hans!

Eerste proef: elektro

Aan de hand van zeven woordenboeken zoeken Robin, Sam, Annelies en Eline woordjes op zodat Davey en Hans weten welke van de 8 navigatiesystemen ze moeten gebruiken om naar hun medekandidaten te kunnen rijden. Het viertal dient tien omschrijvingen succesvol te vertalen naar het Zuid-Afrikaans door telkens twee woorddelen met elkaar te verbinden. Ze vormen hiervoor een menselijke ketting. Bij een correct antwoord brandt in de bib gedurende drie minuten een lampje, wat hen de gelegenheid geeft de woordenboeken te consulteren (300 euro per juist woord). Bij een fout antwoord krijgen de vier kandidaten een elektrische schok. Met meer geluk dan wijsheid, slaagt de opdracht (1.500 euro).

Tweede proef: De quiz en de stofbom

Kort samengevat: vraagjes oplossen, 3.000 euro incasseren en de overgekomen familieleden (die zich in een kooi bevinden) bevrijden en verwelkomen. Er wordt echter geen geld verdiend (verkeerde antwoorden!) en een stevige stofbom wordt tot ontploffing gebracht... Welkom in Zuid-Afrika!

Derde proef: The Hunger Games

Net zoals in de roman van Suzanne Collins moet iedere kandidaat in deze opdracht, enkel gewapend met een paintballgeweer, proberen alleen te "overleven". De overgekomen familieleden kunnen hen daarbij helpen. Te winnen tijdens het spel: extra kogels (altijd handig), een vrijstelling (waarom niet?) en 5.000 euro (geen spek voor een Mollenbek).

Delen De manier waarop Davey er in slaagt het deelnemersveld in de pan te hakken, is ronduit indrukwekkend... en een beetje verdacht

Het moet gezegd: de manier waarop Davey er in slaagt (samen met zijn heel knappe vriendin) het ganse deelnemersveld in de pan te hakken (behalve Hans en Carine) en de vrijstelling in de wacht te slepen is tactisch heel sterk én ronduit indrukwekkend te noemen (lees: misschien zelfs een beetje verdacht...). Er gaat 1.000 euro uit de pot bovendien.

Nog vijf deelnemers... Tijd voor een overzicht:

1/ Annelies: fysiek de zwakste van alle deelnemers. Gaf tijdens de quiz enkele verkeerde antwoorden, maar missen is menselijk, ook voor Miss Moto '79! Géén Mol.

2/ Sam: een jongen waarvan de mama het eten op zijn bord begint te snijden... Nee, ook géén Mol.

3/ Eline: ze blonk al vaak uit in afwezigheid, maar tijdens de Hongerspelen ontbond ze haar duivels. Maar ook géén Mol.

4/ Davey: de manier waarop hij de vrijstelling in de wacht sleepte was ongezien... Een bewijs van speldoorzicht en intelligentie! Géén Mol, maar wel een kandidaat-winnaar!

5/ En last but not least... Robin = hij is en blijft mijn Mol!

Tot volgende week!

Marc Denys

