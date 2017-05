Minister Sven Gatz stelt project rond e-boeken voor in ARhus in Roeselare

Een jaar geleden nam Kenniscentrum ARhus in Roeselare het initiatief om samen met Muntpunt (Brussel), Bibliotheek De Krook (Gent), de bibliotheken van Oostende en Mechelen, en in samenwerking met Cultuurconnect, een pilootproject op te starten om Engelstalige e-boeken aan te bieden. Dat zal voortaan ook effecties kunnen. Meer zelfs, via het platform Cloudlibrary zullen 500 Nederlandstalige titels worden aangeboden.

Het systeem werkt via een app op de e-reader of smartphone, waarbij de gebruiker niet veel meer hoeft te doen dan in te loggen en een boek te reserveren. Lezers kunnen maximaal drie boeken lenen voor drie weken. Ook verlengen is mogelijk. "Het e-boek is in Vlaanderen nog niet echt doorgebroken. Op basis van dit project en bijkomend onderzoek kan Cultuurconnect in de toekomst een overkoepelend Vlaams e-boekensysteem uitbouwen, waarop bibliotheken vervolgens zullen kunnen intekenen", aldus Sven Gatz. Ook al klinkt het simpel, dat is het niet. "Je hebt bibliotheken nodig die willen instappen, een goed platform en vooral uitgevers en auteurs die mee willen.

Inhoud verdient een correcte vergoeding", aldus Gatz. De partners zullen daarom nog een marktonderzoek doen om een model uit te werken waarbij boeken kunnen uitgeleend worden.

In Nederland bestaat het systeem al langer, via een soort Spotify-model, waarbij de gebruiker een jaarlijks bedrag betaalt voor het ontlenen van digitale boeken. Minister Gatz ging meteen aan de slag met de app en ontleende "De Big Data Revolutie" van Viktor Mayer-Schönberger en Kenneth Cukier.

